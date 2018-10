HIJO VIAJA A MANAGUA Y EXIGE JUSTICIA PARA SU MADRE DECAPITADA

Un hijo mayor de Ruth Elena Sequeira Cruz, quien fue decapitada el pasado 14 de febrero en la finca La Conquista, en la comarca El Guayabo, del municipio El Castillo, departamento de Río San Juan, viajó 243 kilómetros hasta Managua para exigir justicia. Obed Concepción Sequeira Vega, de 30 años detalló en la denuncia que su madre procreó cuatro hijos con José Antonio Gutiérrez Castillo, único sospechoso de decapitar a su progenitora. Sequeira testificó que su mamá era una mujer dedicada a su familia, pero vivió 25 años de maltrato físico y psicológico por parte de Gutiérrez Castillo, de 48 años. Por otro lado, Sequeira detalló que desde joven se fue a Costa Rica a trabajar, le enviaba su remesa a su madre y nunca perdió contacto ni comunicación con ella. “Ella siempre me decía del maltrato que le daba mi padrastro. Aunque le aconsejé que lo dejara, nunca lo hizo porque fue criada por una familia muy conservadora”, dijo con tristeza el hijo de la víctima. El documento del forense determina que Ruth Elena fue decapitada y que además presentaba heridas por arma blanca en la cabeza, cara, cuello, tórax y extremidades. “Han transcurrido varios días y a mi padrastro no lo han llevado a los juzgados correspondientes. Él tiene abogados y temo que el femicidio de mi madre quede impune, por eso hago el llamado a la vicepresidenta, doña Rosario Murillo, y a la primera comisionada Aminta Granera, para que me ayuden a que se haga justicia”, refirió Sequeira. Sequeira manifestó que sus otros hermanos no se atreven a denunciar lo ocurrido por temor. “Es lamentable que estén pasando estos casos, que estén muriendo tantas mujeres a manos de sus esposos o de sus exparejas. Cuando veo esos casos, a mí me duele sinceramente y ya basta. Creo que debemos poner un alto a esto, hay que poner mano dura, porque son muchos los huérfanos que quedamos”, expresó. Con información de END.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!