MATAN A ANCIANA EN BILWI, PUERTO CABEZAS

5:04 a.m.

Carmela Parista de 72 años de edad, era habitante del barrio los Ángeles en el Municipio de Bilwi, Puerto Cabezas, la anciana se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 24 de febrero. Sus familiares se dirigieron a la Policía Nacional de Bilwi pero ellos aducen que no fueron escuchados, así que de manera independiente los familiares de la víctima realizaron la búsqueda de doña Carmela, y fue así como se encontraron con el cuerpo sin vida de su ser querido, encontrándola a un kilómetro del retén de la carretera. El cadáver presentaba signos de torturas, de igual manera se presume que la víctima fue violada ya que al momento del hallazgo se encontraba semi desnuda, el principal sospechoso de este horrible asesinato es un ex convicto de nombre Estanislao Olivas originario del barrio el Caminante. Los familiares de doña Carmela piden justicia, ya que consideran que fue negligencia policial ya que a las 6:00 p.m. que fueron a interponer la denuncia no se sintieron apoyados. Según versiones extraoficiales se conoce que el sospechoso raptó a la víctima en las inmediaciones del estadio municipal de Bilwi, a eso de las 6:00 p.m. En el lugar, la población y familiares de Parista arremetió contra un amigo del supuesto asesino. Las personas se armaron de palos y lo golpearon. La Policía intervino llevándose al hombre de identidad desconocida. *Con información y video de Tv7RAAN.