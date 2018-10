JUSTICIA PIDE FAMILIA DE SEÑORA ASESINADA EN MATAGALPA

Lee más: MATAN A MUJER Y HIEREN A SUS HIJOS Y NUERA EN MATAGALPA

Justicia es lo que piden familiares de la señora Reyna Geoconda Molina Zamora de 65 años, quien fue asesinada en su finca en comunidad San Nicolás, de Matagalpa. El domingo pasado, dos hombres desconocidos rafaguearon la vivienda de Molina e hirieron a sus dos hijos y nuera, quienes se encuentran hospitalizados. La más grave es su hija Marcela Marenco Molina de 36, que está internada en el hospital Lenin Fonseca en Managua.La Policía Nacional continúa con los trabajos de investigación, pero hasta ahora no hay detenidos. “Tenemos que esperar que la Policía haga su trabajo… Es un hecho totalmente repudiable y pienso que mi tía y su familia no se merecía una crueldad de esta naturaleza, pero también existe la justicia divina y nosotros estamos en la espera de la respuesta del Señor y de la respuesta de las autoridades policiales”, dijo una sobrina de la fallecida. “Pido justicia, quiero que se aclare la muerte de mi mamá, mis hermanos están entre la vida y la muerte… Mi hermana me llamó herida, me dijo que habían matado a mi mamá”, expresó una hija de la señora Reyna.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!