ONCE LESIONADOS TRAS VUELCO DE BUS EN BILWI

6:48 a.m.

Once personas resultaron lesionadas tras el vuelco de un bus que cubre la ruta Waspam – Managua. El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Kuakuil a unos 30 kilómetros de Bilwi. El bus era conducido por Boyan Zamora quien supuestamente se durmió al volante. La unidad salió el día de ayer miércoles a las 11:00 de la mañana y según los usuarios el conductor venía sin dormir desde Managua. Entre los once lesionados, está una señora se encuentra con golpes severos que ameritó trasladarla en una ambulancia hacia el hospital Nuevo Amanecer de Bilwi. Según los usuarios, la Policía Nacional no se presentó al lugar del accidente y presuntamente el conductor estaría tratando de voltear el bus para continuar hacia Waspam. *Con información y fotos de RBS

