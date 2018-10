ACUSADO DE VIOLAR Y ASESINAR A NIÑA EN PUEBLO NUEVO DICE QUE ES “INOCENTE”

La tarde de este sábado fue circulado un video del supuesto autor de violar, asesinar y tirar a un pozo a la niña Yesbeling María Espinoza de 12 años en Pueblo Nuevo, Estelí, en el cual asegura que se entregará a la Policía y que es “inocente”. El video fue publicado en la cuenta oficial de Facebook de Radio ABC Stereo de Estelí. En las declaraciones, Rommel José Jiménez, de 27 años, alias “El Zopilote”, supuestamente pide que no lo obliguen a decir mentiras cuando se entregue a la Policia. “Pido ante todo que no se me golpee ni me obliguen a decir mentiras y que se llegue al fondo de este caso para que se castigue al culpable. Me voy a entregar porque soy inocente. Pude irme fuera del país, pero no lo hice porque no soy culpable”, declaró Jiménez.Rommel Jiménez, está circulado por la Interpol y es la persona a quien la Policía Nacional busca como el principal sospechoso del asesinato. La Policía Nacional detuvo a Yorbin José Calderón Jiménez de 22 años, el pasado 26 de febrero quien, presuntamente junto Rommel Jiménez asesinaron a Yesbeling, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición el pasado 20 de febrero dentro de un pozo; la niña se encontraba atada a una piedra y con las manos amarradas con alambres de púas. La menor desapareció desde el 24 de noviembre del año pasado. Según el relato de Yorbin Calderón quien era vecino de la niña y es sobrino de Rommel Jiménez, el pasado 24 de noviembre el decidió abusarla y asesinarla supuestamente por venganza, ya que en una ocasión la madre de la menor le hizo un reclamo, porque supuestamente habían testigos de que él enamoraba a la niña. “Yo le dije a él ‘no le haga eso Rommel, usted se va a meter a problemas’, entonces me dice ‘no, es que de todas maneras dice la mamá que yo voy al campo dice que yo la enamoro’”, declaró Calderón.El detenido en sus declaraciones admitió haber golpeado a la niña con un palo para que Rommel abusara de ella, además aseguró que nunca dijo nada porque estaba amenazado de muerte. La Policía indicó que el probable móvil del crimen fue por una propiedad, “él tenía temor de que se le quitara una casa, para privarla de ese derecho”, dijo el Comisionado Mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe de la Policía Nacional del departamento de Estelí. A continuación te dejamos el video en donde supuestamente Rommel Jiménez asegura que se entregará.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!