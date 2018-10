NICA ES DEPORTADO A NICARAGUA Y EL MISMO DÍA LO REGRESAN A EE.UU

6:51 a.m.

El nicaragüense José Luis Barberena fue deportado de Estados Unidos a Nicaragua el pasado miércoles, pero al llegar al país fue regresado a Estados Unidos en el mismo avión que lo había traído. El abogado de la familia, Alfonso Oviedo, logró que se revisara una orden de deportación en su contra y un juez de inmigración ordenó que se suspendiera la mientras José Luis era deportado a Nicaragua. “El miércoles por la mañana, un vuelo de ICE partió de los Estados Unidos hacia Nicaragua, al aterrizar, los oficiales de deportación de ICE recibieron una notificación de que Luis López Hernández (nombre utilizado por Barberena), había presentado una moción para reabrir su caso de inmigración, lo que provocó una suspensión automática de la deportación. Además, también se presentó una suspensión de deportación en su nombre, que fue otorgada por un juez de inmigración. Con base en esta información, ICE devolvió a López Hernández a los Estados Unidos”, dijo el vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Nestor Yglesias. “Prácticamente se sacó la lotería, sin comprar el boleto porque ahora reingresa al país legalmente y está listo para empezar el proceso que lo legalice oficialmente”, dijo a Mundo Hispánico el abogado Oviedo. “Esto es un acontecimiento insólito, no hay precedentes de algo parecido”, expresa la activista Nora Sandigo. La esposa del nica, Regina Silva y su hijo, de 5 años, hicieron una huelga de hambre por ocho días frente al Centro de Detención de Krome, en Miami, a bordo de una camioneta, sin bañarse, soportando las inclemencias del clima y las picaduras de los mosquitos, para evitar la deportación de José Luis, y asegura que hasta no abrazar a su esposo y verlo en libertad no parará de hacer la huelga de hambre ni tampoco se moverá de las afuera del Centro de Detención de Krome. Se espera que hoy viernes la familia se reúna nuevamente. Los congresistas Carlos Curbelo, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart intervinieron a favor de los inmigrantes.

