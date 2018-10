CASA Y NEGOCIO SE INCENDIAN EN WASPAM

9:25 a.m.

Un negocio y una casa particular se calcinaron esta tarde en el barrio María Auxiliadora en la ciudad de Waspam, en la Región Autónoma del Atlántico Norte. El incendio inició aproximadamente a la 1:15 minutos de la tarde. La alcaldesa de Waspam, Rose Cunningham, indicó que los inmuebles son el “Rancho Bar Koo Fu”, propiedad de Junqiao Zhou, de nacionalidad china; y la casa de la de la señora María Leiva, una construcción de madera que quedó reducida a cenizas. Se presume que el fuego inicio en la vivienda de Leiva. Gracias al rápido actuar de los vecinos y de la Policía Nacional el incendio no se extendió a las viviendas cercanas. No se reportan víctimas humanas, sólo daños materiales hasta el momento. Con información y fotos de Stereo Bilwi

