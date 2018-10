MUJER FALLECE TRAS LANZARSE DE CAMIÓN EN SIUNA

5:23 a.m.

Ana Heidi Pérez Castillo de 33 años de edad, perdió la vida la tarde de ayer martes, tras arrojarse de una unidad de transporte en la comunidad indígena Yuluwas, ubicada a unos 20 km al noroeste de la ciudad de Siuna, en la vía Sikilta. La tragedia ocurrió cuando el camión en el que viajaba no pudo avanzar en una pendiente e inmediatamente comenzó a descender de retroceso. Ana, queriendo escapar del peligro se lanzó del camión sin percatarse que el pesado automotor pasaría sobre su cuerpo, perdiendo la vida. "El conductor peleó, luchó porque no nos diéramos vuelta, el chavalo es buen chofer pero la muchacha se llenó de nervios, salió corriendo y se lanzó y cayó de rodillas y las dos llantas pasaron por la muchacha, la desbarato. Si la muchacha no se hubiera tirado nada hubiera pasado", relató Franklin García, quien viajaba en el camión. Ana Heidi se dedicaba a la agricultura y salía a vender los productos a la ciudad, deja a 3 menores de edad de 2, 7 y 11 años respectivamente, quienes ahora solo cuentan con su papá, Byron Antonio Ruiz López quien había salido a pescar cuando le dieron la mala noticia.El camión marca Isuzu con placa de Jinotega 4464 era conducido por Omar López Ortega, originario de la comunidad La Bomba. *Fotos cortesía

