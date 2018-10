JOVEN MUERE TRAS RECIBIR UNA PEDRADA EN LA CABEZA

5:13 a.m.

Un joven de 15 años identificado como Eddy Bismarck Reyes Acuña, falleció este viernes luego de ser agredido con una piedra en el municipio de Siuna, Caribe Norte de Nicaragua. Así lo informó El Nuevo Diario.La víctima dio su último suspiro de vida en el hospital Carlos Centeno de Siuna, tras ser trasladado esta mañana en estado crítico, desde el balneario Tadazna.El móvil del crimen aún no ha sido esclarecido, sin embargo, se supo que Reyes Acuña fue golpeado mortalmente en la cabeza por un ciudadano de quien no se sabe su paradero, versión que no se ha logrado concretar con las autoridades.Según familiares, el fallecido había salido al balneario con unos amigos. El cuerpo del joven presenta un golpe en el ojo derecho y una herida en el cráneo. Fotos Cortesía END.

