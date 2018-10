CAPTURAN A SUJETO QUE MATÓ DE 10 MACHETAZOS A UN HOMBRE EN CARAZO

La Policía Nacional en Carazo presentó ayer a Ramón Evenor Salas Cruz, presunto autor de la muerte de Moisés Francisco Muñoz Lara, de 27 años, quien murió de 10 machetazos el 18 de marzo, en la comunidad de San José de Gracia, en Santa Teresa, Carazo. El comisionado mayor Pedro Rodríguez Argueta, jefe de la institución en Carazo, indicó que el sujeto fue capturado el sábado pasado en Masaya y transferido a Jinotepe. “Tenemos todas las evidencias y hoy (ayer) por la mañana lo estaremos poniendo a la orden del Ministerio Público para que se ejerza acción penal en contra de esta persona”, dijo el comisionado.Moisés, era cortador de caña y después que salió de una fiesta, recibió los 10 machetazos en el cráneo, brazos y antebrazos, lo que le causó la muerte, según el informe de medicina legal. El presunto asesino sostuvo que el fallecido lo había amenazado de muerte y que por esa razón le quitó la vida. "Yo lo hice porque él ya me había amenazado dos veces y yo me enojé, porque él hace más de diez años había matado a machetazos a un tío mío, pero no fue en venganza, fue porque él me amenazó", dijo. *Foto cortesía Hoy

