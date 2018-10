ACUSAN A MÉDICO POR VIOLAR A NIÑA DE 11 AÑOS EN MATAGALPA

3:31 a.m.

La titular del Juzgado Primero del Distrito Penal Especializado en Violencia en Matagalpa, Ivania Sancho Centeno, acusó a un médico general por el presunto delito de violación agravada, en perjuicio de una niña de 11 años, a quien atendió como paciente. La acusación se realizó formalmente luego de que Sancho Centeno, obtuviera un intercambio de información y pruebas que ofreció el Ministerio Público contra el doctor originario del municipio de Darío.La acusación detalla que la madre de la niña llegó para que el médico le practicara unos exámenes de sangre a ella, pero decidió que su hija también pasara consulta porque tenía dolores en la espalda, la cabeza y le estaban saliendo unas manchas en la cara. El doctor atendió a la menor y diagnosticó que andaba cólico, por lo que extendería una receta y una orden para que le practicaran exámenes de laboratorio a la paciente de 11 años. Según la acusación, el día 15 de marzo la madre se presentó al consultorio con su hija, el médico presuntamente le dijo que dejara a la niña para tomarle otros datos. La mujer se fue al laboratorio y una vez que el médico quedó a solas con la niña, enllavó el consultorio y “ordenó a la víctima que se acostara en la cama porque la iba a examinar… haciéndole creer que le iba a hacer una revisión médica normal”.Aprovechándose de las circunstancias de estar solo y su superioridad física, procedió a agredir sexualmente a la víctima, a quien le habría introducido el dedo índice, sin importarle que la niña expresara dolor, agrega la acusación. Cuando la madre llegó a tocar la puerta, el médico abrió y ella entregó los resultados de los exámenes. Acto seguido, madre e hija fueron al baño, donde la niña contó lo ocurrido, culpando a su mamá “de lo que le había pasado porque la había dejado sola con el acusado”. La madre regresó al consultorio a reclamar y, según la acusación, el médico “le pidió que no dijera nada, que lo disculpara, que le pagaría dinero por su silencio, porque no quería perder el trabajo”. Según las valoraciones forenses, la pequeña presentaba “evidencia física” a raíz de la agresión sexual, además de perjuicios en la salud psicológica.El abogado Darlin Antonio Obando, defensa técnica del médico, promovió un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, ya que no estuvo presente durante la audiencia inicial del proceso. El acusado fue representado por un defensor público.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!