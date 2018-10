GUARDA MATA DE UN DISPARO A JOVEN QUE SE METIÓ A BODEGA DEL HOSPITAL DE DIRIAMBA

Lee también: PROGRAMAN JUICIO PARA PRESUNTOS ASESINOS DE 2 MUJERES DE JALAPA

El joven Winston Javier Romero, de 21 años de edad, murió la madrugada del jueves al recibir un disparo por Héctor Antonio Mendieta Ortiz, quien es guarda de seguridad del hospital de Diriamba. El fallecido quien supuestamente era inhalante de pega ingresó sin autorización a la bodega del hospital, presuntamente intentaba sustraer productos de limpieza que estaban almacenados. El guarda de seguridad antes de disparar a Winston, aseguró que le hizo un llamado de advertencia, pero este hizo caso omiso. "El muchacho estaba dentro de la bodega de limpieza, dentro del hospital, le advertí que no se moviera, pero él no hizo caso, pensé que me iba a atacar, entonces me vi obligado a activar el arma y disparar", alegó Mendieta.Médicos de turno del centro hospitalario intentaron salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano. Sergio Cano, médico forense de la zona, comentó que el hombre, quien era habitante del asentamiento conocido como El Hoyo, sufrió una hemorragia masiva y daños en el riñón izquierdo, causas que le aceleraron el proceso de muerte. La Policía en Diriamba realiza las investigaciones del caso, mientras que familiares de la víctima, aseguraron que interpondrán la denuncia y que exigirán justicia. Foto cortesía de Iliana Molina / Stereo Romance

