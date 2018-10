ASEDIO PARA AUTOCONVOCADOS EN LIMPIEZA DE RÍO EN MATAGALPA

4:45 a.m.

Un grupo de jóvenes autoconvocados decidió limpiar las orillas del río Grande de Matagalpa, pues la población lo ha convertido en un cauce donde a diario arrojan gran cantidad de basura. Mientras los jóvenes recogían desechos sólidos, llegaron al lugar miembros de la juventud sandinista (JS) y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), quienes terminaron corriendo al grupo de jóvenes, bajo el argumento que ellos también limpiarían. Una mujer del partido de gobierno le cuestionó a los jóvenes su presencia en el puente “La Hielera” al preguntar quién era su jefe. Los jóvenes respondían que la limpieza se estaba haciendo sin ninguna bandera política. Esto molestó a la simpatizante sandinista que se hacía acompañar de oficiales de la Policía Nacional. “Mirá venimos a limpiar, sigamos limpiando. Nosotros sí somos rojo y negro, ustedes están limpiando, nosotros también estamos limpiando… Vienen a limpiar o hacer debate político, caminen, caminen”, dijo la dirigente sandinista. Los muchachos decidieron irse a otro sector del río a continuar la limpieza, indicando que la actividad que ellos realizaban tenía como único objetivo limpiar, sin medir fuerzas con la JS y UNEN. “Desde nuestra convocatoria salió también la convocatoria de los chavalos de la juventud (sandinista) y de UNEN, que alegre pues que estos chavalos nos estén siguiendo a cada paso que damos… El objetivo es limpiar el río, ayudar a la flora y fauna, y le repetimos a las personas que lo que pasó en Indio Maíz no quemó solo 5 mil hectáreas, también nos quemó la vendas (en los ojos) de lo que está pasando en cada reserva a nivel nacional. Aquí no hay partido político, nuestra única bandera es la azul y blanco, aquí no estamos para medir fuerzas, aquí estamos para limpiar y ayudar a la madre tierra”, expresó uno de los jóvenes.

