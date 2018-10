MÁS DE 100 POLICÍAS PARA PLANTÓN DE 50 PERSONAS

8:04 a.m.

Un plantón de apenas 50 personas en frente del Consejo Supremo Electoral, movilizó en cuestión de minutos a más de 100 policías quienes llegaron a resguardar las instalaciones. Los manifestantes expresaron su rechazo a la permanencia del magistrado Presidente Roberto Rivas en dicho poder del Estado. Los 50 ciudadanos se plantaron en las afueras del Poder Electoral para exigir la renuncia oficial de Rivas y un cambio en el sistema electoral del país. “Dónde está Roberto Rivas, el pueblo no come cuento, qué está pasando, dónde está Roberto Rivas, dónde están los magistrados, que den la cara, que se hagan presentes y que le den esa respuesta al pueblo”, expresaba con un megáfono un ciudadano. El presidente del Poder Electoral fue sancionado el 21 de diciembre del año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de cometer actos de corrupción y violación de derechos humanos. “Roberto Rivas que dé la cara, dónde está Roberto Rivas que no ha dado la cara desde que fue castigado por la justicia norteamericana… Lo que pedimos son elecciones libres y transparentes, nosotros estamos en una lucha contra la corrupción”, dijo Carlos Jarquín, miembro de Ciudadanos Unidos por Nicaragua.

