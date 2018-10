LEÓN: TENSIÓN POR MANIFESTACIONES EN CONTRA Y A FAVOR POR REFORMAS INSS

6:19 a.m.

La población de León salió a las calles a marchar, unos en contra de la reforma del INSS y otros a favor. De un lado estaban los adultos mayores que protestaban “No a la reforma”, y por otro lado estaban ciudadanos afines al partido de gobierno que respaldaban la medida tomada por el Instituto Nicaragüense de Seguro Social. “Le pedimos al presidente que regule esa situación sobre el INSS, le hacemos un llamado desde aquí la ciudad de León… No estamos de acuerdo con eso, están destruyendo a Nicaragua, están destruyendo lo que nos ha costado edificar por años. No hay medicamentos para los pobres ancianos y ahora le están quitando el 5%”, expresó uno de los adultos mayores. Al final, en los dos plantones se presentó tensión y disturbios, pues algunos integrantes de la manifestación sandinista agredieron a varios ancianos.“Te vas a salar papito, por este gobierno que no hace nada por vos”, le dijo una señora a uno de los jóvenes sandinistas. Los jóvenes desplazaron a los ancianos, gritándoles en coro: “Fuera los chingastes”. https://twitter.com/100noticiasni/status/986684154103418880

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!