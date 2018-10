“LE ECHO CULPA A FAMILIA ORTEGA MURILLO POR MUERTE DE MI HIJO”, DIJO PADRE DE JOVEN ASESINADO POR POLICÍA

8:14 a.m.

La noche de ayer martes se realizó una gran movilización en Monimbó, Masaya, ahí el padre del joven Álvaro Gómez de 23 años, estudiante de cuarto año de Finanzas en la UNAN Managua, responsabilizó a la pareja presidencial por la muerte de su hijo, producto de una bala de la Policía Nacional, durante las protestas del fin de semana en Monimbó, Masaya. Álvaro Gómez q.e.p.d El padre, que lleva el mismo nombre que su hijo relató que él fue guerrillero y reclama justicia en medio de su decepción con el partido que un día el ayudó a llevar al poder. “Mataron a mi hijo, lo atacaron cobardemente, son unos ser viles de la familia Ortega Murillo, y a ella es a la que le pido que haga justicia por mi hijo, yo le echo la culpa a la familia Ortega Murillo, ellos son los verdaderos culpables de la muerte de mi hijo y de todos los chavalos que murieron en Nicaragua. Que sepan que estos niños no están solos, nosotros los vamos a apoyar. Yo soy lisiado de la guerra de los 80, yo apoyé a estos degenerados para que estuvieran en el poder en los 80, ahora son los minorarios (minorías) eso es lo que son en este país, que se vayan con sus millones si nadie se los quiere, yo no le ando mendigando a ningún gobernante”, dijo el don Álvaro. Álvaro Gómez q.e.p.d “A mi hijo lo mataron cobardemente y a todos los muchachos, porque mi hijo no llevaba ningún fusil, cuando en los 802 yo llevaba un fusil, estos niños andaban piedras, allá los estaban esperando con armas de fuego. Hay que luchar para que salga esta gente de este país”, agregó Gómez.

