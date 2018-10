ESTELÍ: EXIGEN JUSTICIA POR DOS ESTUDIANTES CAÍDOS EN PROTESTAS

Este miércoles, familiares de Orlando Francisco Pérez Corrales y Franco Alexander Valdivia Machado, quienes cayeron baleados durante las protestas contra las reformas al INSS, exigieron justicia frente a la alcaldía de Estelí.La población y familiares de las víctimas, coloraron fotos de Pérez y Valdivia, a manera protesta, en una pared contiguo al edificio de la alcaldía. Durante la manifestación, se vivió un momento de tensión luego de que trabajadores de la alcaldía se opusieran a que los rostros de los fallecidos fueran ubicados en el muro del edificio. “¿No son madres, no son padres ustedes? Para que se callen una vez en la vida”, dijo Socorro Corrales, madre de Orlando Pérez.“Payo vos conociste a Orlando y vos sabes que yo soy sandinista… Y aun así me mataron a mi hijo. A tu papa decile que a mi bien me conoce y que me dé la cara…”, dijo la madre señalando a un trabajador de la alcaldía. “Y todos los sandinistas que están aquí abriendo las tapas cállense una vez en la vida”, dijo a gritos la madre angustiada. “Por favor los de la alcaldía de Estelí, no me vayan a quitar (la foto) de Orlando, ni la de Franco… ¡No me los vayan a quitar!”, advirtió Corrales.Orlando Francisco Pérez, de 24 años, era estudiante universitario de Farem, Estelí y miembro de la pastoral juvenil de la diócesis de Estelí. El joven era hijo del Comandante Macario, un exguerrillero sandinista. Franco Alexander Valdivia Machado, también de 24 años, cursaba el tercer año de la carrera de Derecho, era cantante de música urbana y trabajaba para pagar su universidad. Según familiares, el día de los hechos pidió permiso para protestar contra los atropellos del gobierno.La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron ayer en Estelí las investigaciones sobre la muerte de estos dos jóvenes, sin embargo, los familiares aseguran que no confían en dichas investigaciones. Fotos cortesía Telenorte

