ALCALDES DE CXL DISPUESTOS A SOMETERSE NUEVAMENTE AL VOTO POPULAR SI SE ADELANTAN ELECCIONES 

9:34 a.m.

De adelantarse las elecciones los alcaldes de Santa María de Pantasma, El Almendro y San Sebastián de Yalí; y las vicealcaldesas de Murra y El Cuá, -todos del partido Ciudadanos por la Libertad-, están dispuestos a someterse nuevamente a la voluntad popular. Oscar Gadea, Reynado Galeano y Noel Moreno, ediles de Santa María de Pantasma, El Almendro; y Sebastián de Yalí respectivamente; al igual que Ninoska Cruz, vicealcaldesa de Murra; y Oneyda Rodríguez, vice alcaldesa de El Cuá, señalaron este miércoles, que en el diálogo que convocó el gobierno deben estar incluidos todos los actores sociales, gremiales y políticos de Nicaragua, para que haya “un diálogo abierto, en consenso y ahí salga la mejor propuesta para que Nicaragua vuelva a la democracia y deje de derramar sangre principalmente de jóvenes”. “Principalmente yo creo que la salida tiene que ser unas elecciones inmediatas con todas las reglas del juego, para que se respete la voluntad popular” dijo Oscar Gadea.Reynaldo Galeano expresó que espera que el diálogo nacional sea verdadero, en donde no se predique la paz, y por otro lado estén matando a la gente. “Queremos un dialogo sólido, en donde se incluya a la OEA, ONU, y otros países para que sea serio y Nicaragua no siga sufriendo”. Ninoska Cruz, llamó al presidente Ortega, que busque su “gallo para que vayamos a unas elecciones, porque ya el pueblo de Nicaragua está cansado de todo lo que ocurre, ya no es justo que tanta sangre esté corriendo por culpa de ellos por estar en el poder, ya estamos cansados, necesitamos que el pueblo esté libre, necesitamos que se haga justicia con los jóvenes que murieron defendiendo a los nicaragüenses. Oneyda Rodríguez, dijo que “lo que queremos es que este dictador se vaya, porque queremos que la historia del país cambie, nosotros estamos dispuestos a cualquier cambio, incluyendo someternos a elecciones nuevamente”.

