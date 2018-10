FAMILIA DE FRANCO VALDIVIA NO ACEPTA QUE CRIMEN SEA TIPIFICADO COMO HOMICIDIO

Francys Valdivia, hermana del joven Franco Valdivia, que fue asesinado de un disparo en la cabeza durante las protestas contra las reformas INSS en Estelí, expresó mediante una publicación en Facebook, que la tipificación por la muerte de su hermano es asesinato y no homicidio como lo califica la Policía. “La Tipificación del ASESINATO de mi hermano FRANCO y el ASESINATO de ORLANDO son ASESINATOS NO HOMICIDIO como lo califica la Policía de Estelí como HOMICIDIO (Adjunto Prueba). NO es Homicidio y JAMAS aceptaremos sea tipificado como HOMICIDIO. Es un ASESINATO porque fue con: Alevosía, Ensañamiento y en condiciones TOTALMENTE DESIGUALES articulo 140 Código Penal (Ley 641). Este manejo de la Policía de Estelí nos indica por donde quieren llevar el asunto y NO SE LOS PERMITIREMOS. JUSTICIA AUNQUE SE DESPLOMEN LOS CIELOS”, escribió Francys. Franco de 24 años, fue asesinado el pasado 20 de abril en la noche en el Parque Central de Estelí, frente a la Alcaldía de Estelí; cursaba el tercer año de la carrera de Derecho, era cantante de música urbana y trabajaba para pagar su universidad.La autopsia que se le realizó al cadáver de Valdivia confirmó el uso de francotiradores en las manifestaciones de ese departamento, pues la bala que penetró el cuerpo del joven fue de arriba hacia abajo. “El proyectil de pólvora entró sobre la ceja izquierda de arriba hacia abajo, lo que indica que el tirador estaba en posición privilegiada, es decir estaba en superficie alta respecto a la víctima. Esta información es determinante porque ubica al ejecutor”, sostuvo el abogado Francisco Raúl Ortega Guzmán, quien también tiene estudios sobre Medicina Forense.

