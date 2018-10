MADRE DE BRANDON LOVO ASEGURA QUE SU HIJO ES INOCENTE DEL ASESINATO DEL PERIODISTA ÁNGEL GAHONA

La madre del joven Brandon Lovo Tayler, denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), que la Policía Nacional en Bluefields trasladó de manera ilegal a su hijo hacia Managua, señalándolo de haber asesinado al periodista Ángel Gahona. En este crimen también están acusando al joven Glen Abraham Slate. Conny Tayler, madre del muchacho contó que llegó a la delegación policial de Bluefields y preguntó qué es lo que había hecho su hijo, ahí un oficial de la policía le preguntó si podían ir a la vivienda de esta a buscar un arma, la señora accedió y no encontraron nada. “No encontraron nada, yo les dije que sí podían ir a revisar. Llegaron y comenzaron a revisar la casa, mi cuarto, el cuarto de los chavalos, los sofás, hasta en la refrigeradora, y no encontraron nada”, dijo doña Conny. “No sé por qué los están involucrando, ellos no estaban cerca, ellos estaban a una cuadra de donde mataron a Ángel”, agregó.Pablo Cuevas de la CPDH, señala que en el caso de Lovo, existen situaciones que crean dudas razonables sobre la participación de Brandon. “La familia manifiesta que estaba a una cuadra de las protestas, la Policía habla que fue con un arma hechiza artesanal y por ser un arma artesanal es prácticamente imposible hacer disparos que tenga una efectividad tan certera y a la distancia que él se encontraba. Este tipo de armas no puede hacer tres disparos seguidos, lo que es conocido como disparos de un arma semiautomática, y no estaba tan cerca como para poder acertar. Este tipo de armas no puede ser efectiva en más de 15 metros”, explicó Cuevas.Según la acusación del Ministerio Público, los acusados se presentaron al lugar de los hechos, Glen le entregó a Brandon un arma de fuego hechiza, a 79 mts de distancia Brandon le dispara a Ángel y los perdigones impactan en su cabeza, antebrazo derecho y tórax lado izquierdo, muriendo de un trauma encefálico irreversible. Ambos muchachos guardan prisión preventiva en la espera de una audiencia inicial programada para el próximo 18 mayo a las 9:00 de la mañana.

