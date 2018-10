16, Mayo, 2018 16, Mayo, 2018 4:24 a.m. 4:24 a.m.

EX ALCALDE DE LEÓN AGREDE AL AMBIENTALISTA AGUSTÍN MOREIRA

1 DE 2 2 DE 2

El Experto en Fenómenos Naturales, Agustín Moreira Chiong, denunció que la tarde de ayer fue agredido por Transito Téllez, ex alcalde de León y director de la radio “Venceremos, la Estación de la Amistad”. El ataque fue perpetrado junto a Harrintong Téllez (hermano), Lezmar Téllez (hijo) y otra persona aún no identificada. “Quiero comunicarles por este medio, que he sido agredido por Transito Téllez, director de la Radio La Estación de la Amistad afín al gobierno y Ex Alcalde de la Ciudad de León, Harrintong Téllez (hermano) y Lezmar Téllez (Hijo), que son miembros de la misma radio. Hay otra persona, pero aún no sé quién es”, dijo el ambientalista. Según Moreira, el ataque ocurrió a eso de las 4:00 de la tarde en León, cuando salía junto a su esposa de su casa de habitación, ubicada dos casas después de la radio del exalcalde. Cuando se disponía a ingresar a su vehículo, los cuatro sujetos empezaron a agredirlo verbalmente y después lo agarraron del cuello y golpearon su rostro. “Yo responsabilizo al gobierno y a Transito Téllez por cualquier atentado contra mi vida y la de mi familia, he puesto la denuncia en la policía, así como en los derechos humanos. También lo haré ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No voy a permitir que nadie ponga en riesgo a mi familia, tenemos derecho a la vida”, señaló. Agustín Moreira, manifestó que ha recibido amenazas desde hace varios días a través de la radio del Ex alcalde. “Según ellos, estoy financiando las protestas de León y también por mi trabajo como ambientalista en 100% Noticias”, destacó.