MOVIMIENTO CAMPESINO ANTICANAL ALERTA DE TRANQUES PIRATAS

Esta tarde la líder del Movimiento Campesino Anticanal, Francisca Ramírez, alertó sobre la presencia de tranques piratas impuestos por simpatizantes del gobierno, quienes pretenden desprestigiar los tranques legítimos y autoconvocados del pueblo que exigen justicia y democracia en Nicaragua.“Hoy en el kilómetro 55 carretera hacia Juigalpa, está un tranque pirata, identificado por el pueblo. Lo que el gobierno quiere, es decir que no es legitima la lucha, que más bien somos vandálicos como lo ha venido diciendo, pero la gente ya está clara, la misma gente que va en las calles los identifica que son del gobierno”, dijo Ramírez a 100% Noticias. “.Los tranques legítimos no cobramos, solo estamos utilizando un método de presión porque no tenemos otro camino en Nicaragua, y los tranques piratas son los que cobran dinero para dejar pasar a los vehículos. Queremos decirle al pueblo que no tiene por qué dar ni un córdoba, porque los tranques autoconvocados estamos luchando por la justicia por alcanzar la paz", ageregó. Por otro lado, la líder campesina, señaló este martes que en el tranque de Nueva Guinea, se prioriza el tránsito de cargamentos de comida, ambulancias y otros tipos de emergencias. “Los campesinos estamos en un son de protestas en el que estamos dejando pasar a las personas enfermas, inclusive en estos últimos días hemos estado dejando pasar alimentos para algunas partes del país, se están dejando pasar los camiones que están llevando producción”, sostuvo. Ramírez reiteró que, pese a que se ha visto afectada la economía del país, los campesinos siguen firmes en no sacar producción. “Somos los mismos campesinos los que producimos la yuca, los quequisques, los plátanos el maíz, los frijoles, y estamos en la calle, pues hemos decidido no salir y no sacar producción porque hemos visto que es mejor luchar por la vida que por la economía, en estos momentos nos interesa ver de qué manera podemos lograr la paz y la estabilidad en el país; y sabemos que solo la vamos a lograr manteniéndonos para triunfar”, manifestó.

