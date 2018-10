CENIDH INFORMA SOBRE UN MUERTO EN ATAQUE A TRANQUE DE LEÓN

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez, aseguró este jueves que está confirmado un fallecido en León producto de un ataque de paramilitares contra manifestantes que permanecían en un tranque en la carretera León-Managua.Se trata de Carlos Manuel Solis, quien no era estudiante de medicina, pero trabajaba en un cyber en León. El ahora fallecido vivía por la clínica el ayudante, en el reparto Los Poetas. “En un primer momento, me informaron que se había muerto un muchacho llamado Manuel de Jesús Chevez, y que era estudiante de medicina, después hablé al hospital y me dijeron que ese muchacho no era estudiante de medicina, pero no negaron que el muchacho estuviese ahí, y no estaba muerto”, expresó Núñez. La mañana de este jueves, un médico serio y responsable confirmó el deceso de Solis quien habría fallecido la noche del miércoles a eso de las 9:30 de la noche. El medico de León manifestó que la muerte se registró una hora después de haber establecido comunicación con la representante del CENIDH.“Definitivamente el gobierno pretendió resolver a sangre y fuego lo que había planteado en el dialogo que era el desmontaje de los tranques. En León, lo que hicieron fue recoger a la fuerza a todos los empleados públicos de Corinto y de Chinandega para que agredieran a los pobladores que permanecían en el tranque”, sostuvo Nuñez.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!