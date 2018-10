CIFRA DE MUERTOS POR REPRESIÓN ASCENDERÍA A 79 VÍCTIMAS

Con las muertes de Manuel de Jesús Chávez Ramírez, Carlos Manuel Solís y Luis Arias Díaz, suman en Nicaragua 79 muertos producto de la represión del Gobierno a manos de la Policía y sus turbas. Estos murieron en la ciudad de León.Familiares de Manuel de Jesús Chávez Ramírez, de 31 años, confirmaron su muerte producto de un disparo en la cabeza durante el ataque que ayer realizaron las turbas sandinistas en la ciudad de León. “Él venía de su trabajo y una bala lo alcanzó y le pegó en la mera frente. Lo llevaron al hospital, en el hospital dicen que se secreteaba el doctor con un policía y no quisieron dar epicrisis y todas sus pertenencias que él andaba se las robaron”, dijo la señora Justa Ramírez.Manuel quien estudiaba tercer año de secundaria los días sábados, no participaba en las protestas y tampoco pertenecía a la juventud sandinista. El fallecido está siendo velado en el barrio Salomón de la Selva en la ciudad universitaria. “Qué es lo que quiere Daniel (Ortega), la Rosario Murillo, qué es lo que quieren, que se siga matando a la gente, nosotros no queremos. Nosotros lo que queremos es que haya justicia para todos los jóvenes”, agregó la señora Justa. Carlos Manuel Solís La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez, aseguró este jueves que también está confirmado la muerte de Carlos Manuel Solís, quien trabajaba en un cyber café en León, habitaba cerca de la clínica el ayudante, en el reparto Los Poetas. Carlos murió producto de un ataque de paramilitares contra manifestantes que permanecían en un tranque en la carretera León-Managua. Un médico del HEODRA, informó que Solís falleció la noche del miércoles a eso de las 9:30 p.m.Además, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó otro muerto, Luis Arias Díaz de 35 años, quien recibió un balazo en el rostro y le dejaron caer adoquín en la cabeza. Del 19 de abril al el 18 de mayo, la ANPDH contabilizaba 76 asesinatos, todos constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las muertes de estos tres últimos en León, ya suman 79.

