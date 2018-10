ATAQUE DE PARAMILITARES DEJA UN MUERTO EN BOACO

3:24 a.m.

El enfrentamiento registrado en un tranque del municipio de Teustepe, Boaco, el viernes por la tarde entre las turbas, fuerzas paramilitares y un pequeño grupo, dejó a una persona fallecida y al menos ocho heridos. La víctima mortal es Jorge Gastón Palacios, de 30 años, quien resultó herido en el abdomen por una bala, según los vecinos de El Quebracho el joven se desempeñaba como conductor para una institución estatal, estuvo en cuidados intensivos y falleció la noche del sábado, reporta el medio Confidencial. Luis Alberto Jarquín Sequeira, su esposa y su hijo de dos años se encontraban protestando en un tranque de la comarca El Quebracho, departamento de Boaco, cuando fueron agredidos por turbas orteguistas. “Nosotros hacemos cuajadas y las vendemos en Managua, pero con todas estas protestas no hemos siquiera podido salir. Estamos protestando porque queremos una mejor Nicaragua”, dijo Luis Alberto, de 25 años. Jarquín, tiene al menos doce heridas de charneles por proteger a su hijo para que no lo lastimaran. “Llegaron de repente y sin mediar palabra dispararon sin importar quienes estábamos ahí”, declaró.Claudio Sequeira, un médico que estaba en la zona en ese momento, cuenta que el ataque de las turbas ocurrió poco después de las 5:00 de la tarde y duró unos 30 minutos. “Llegaron unas seis camionetas de turbas sandinistas por ambos lados de la carretera y se hirieron hasta ellos mismos. Lo único que los pocos que estaban manifestándose tenían para defenderse eran morteros y piedras”, explica. Entre los heridos está José Antonio Cuadra, de 23 años, estaba visitando a su novia cuando pasaron disparando. Tiene al menos siete charneles en el cuerpo, la mayoría en su pierna derecha. “Culpamos a Manuel Fuertes, el secretario político del Frente Sandinista en Boaco, él pasó con una escopeta disparando y me dio en la pierna y en la espalda”, denuncia. Al tranque de Boaco, llegaron unas 30 mujeres portando banderas blancas. Supuestamente eran comerciantes que reclamarían porque los manifestantes obstaculizan la libre circulación de la población en ese departamento.“Es la misma estrategia que han usado en otros lugares, mandan a las mujeres como carne de cañón y detrás vienen las turbas a agredir. En el tranque estamos dejando entrar los vehículos cada cierto tiempo y los comercios están abastecidos, así que es mentira que las agredimos”, dijo a Confidencial, Fabio, uno de los líderes. En El Quebracho, las turbas del Gobierno quemaron una camioneta del Ministerio de Educación en el kilómetro 80 de la Carretera Managua- Boaco. Además, dejaron abandonada una camioneta blanca del Ministerio de Salud. “Están inventando, como siempre, que la destruimos, que nosotros las robamos y una de ellas fue quemada por ellos mismos y la otra que la dejaron abandonada la tenemos resguardada y está lista para ser entregada cuando quieran”, aseguró Norman Robleto, uno de los jóvenes manifestantes. La camioneta del Minsa será entregada con la mediación de un sacerdote. *Foto cortesía

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!