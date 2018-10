OBISPO DE JINOTEGA CONFIRMA QUE GRUPOS PARAMILITARES JUNTO A POLICÍA ATACARON TRANQUES, DEJANDO UN MUERTO Y MÁS DE 20 HERIDOS

LEE TAMBIÉN: JINOTEGA AMANECIÓ BAJO ATAQUE DE ANTIMOTINES Y TURBAS SANDINISTAS

El obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, confirmó a través de un comunicado que grupos paramilitares controlados por el gobierno municipal, “venidos de fuera de la ciudad”, atacaron la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado las barricadas que se mantuvieron pacíficas en Jinotega hasta que los embistieron. Asimismo, pobladores señalaron insistentemente que antimotines atacaron con armas de fuego a los civiles que estaban en los tranques y a dueños de negocios que estaban en sus tramos, señala el comunicado. Monseñor Carlos Enrique Herrera informó que a petición del comisionado Marvin Castro, jefe de la Policía Nacional, ayer (viernes) alrededor de las 7:30 p.m. estuvo presente en los tranques que la población jinotegana mantenía en el sector de los semáforos de la bodega de los Estradas, conversando con ellos, abogando para que no siguieran avanzando y se mantuvieran en paz, asimismo visitó a las personas que estaban ubicadas en el sector de la ciudad conocida como la Virgen, y dialogó con ellas. “Al retirarme, logré un acuerdo de que las manifestantes de los tranques no avanzarían más, sin embargo, pocos minutos después que su servidor se retirara, me reportaron con pruebas que grupos paramilitares controlados por el gobierno municipal, venidos de fuera de la ciudad, atacaron las barricadas que se mantuvieron pacíficas hasta que los embistieron”.El ataque perpetrado por paramilitares gubernamentales y antimotines en la ciudad de Jinotega, dejó la muerte del adolescente Abraham Antonio Castro Jarquín, de 17 años y más de una veintena de heridos, Monseñor Carlos Enrique Herrera, trasladó el cuerpo del adolescente hacia su vivienda para ser entregado a sus familiares, “ante el llamado insistente de ayuda y socorro, decidí llamar tanto al comisionado mayor como al señor Alcalde, Leónidas Centeno, para pedirles el cese a la violencia y que mostraran voluntad de auténtica paz. Ambos señores negaron su participación en actos represivos y no me quedó otra alternativa que salir personalmente (acompañado de algunos sacerdotes y fieles) a las once de la noche, a socorrer heridos y a trasladar el cuerpo del joven Abraham Antonio Castro Jarquín que tristemente falleció producto de estos enfrentamientos”, señala el religioso. “Los ánimos de los jinoteganos manifestantes están muy encendidos, había mucha zozobra y el cuerpo no se podía identificar; así que fue difícil inclusive poder entregar el cuerpo del joven a la madre, por lo no se pudo realizar la acción acabadas las tres de la mañana”, expresó Monseñor Herrera.El obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, pidió a las autoridades municipales a no ejercer la violencia sobre los manifestantes, “pues ocasionarán, más luto y una espiral de violencia incontrolable de la que todos nos lamentaremos”, asimismo llamó a respetar a los heridos que se encuentran en los hospitales y centros asistenciales. Finalmente Monseñor Herrera “pidió a las personas que libremente han optado por la protesta, mantener la cordura, la tolerancia y actuar con respeto”.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!