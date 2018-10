DOS POLICÍAS MUERTOS TRAS ATAQUE ARMADO A PUESTO POLICIAL EN MULUKUKÚ

Dos oficiales murieron, dos se encuentran desaparecidos y uno fue capturado y secuestrado tras un ataque armado esta madrugada al puesto policial de la comunidad de Pueblo Nuevo, sector Silvao, ubicado a unos 25 kilómetros noreste del municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte. Los oficiales fallecidos son el sub oficial Dixon Bismarck Soza Enríquez de 43 años y el sub oficial Carlos Zamora Martínez de 36 años; mientras el capitán Ramón Zavala y el sub oficial Leonardo Castillo se encuentran desaparecidos, presuntamente huyeron heridos. Se conoció extraoficialmente que el sub oficial Martín Sánchez fue capturado por los atacantes; también se presume que uno de los atacantes fue abatido cuando los oficiales intentaron repeler el ataque. Con información de Gilberto Artola /Fotos cortesía

