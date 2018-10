SOCIEDAD CIVIL EN LEÓN ANUNCIA PARO TOTAL PARA MAÑANA

10:15 a.m.

La Sociedad civil en la ciudad de León anunció un paro total a partir de las cero horas para mañana martes 12 de junio. El director de la Radio Darío, Anibal Toruño encabezó la mesa por la cual se hizo el llamado, a la ciudadanía para seguirse manifestando de forma pacífica. “Hacemos el llamado ciudadano a toda la población, barrio y comunidades a unirse al paro general de 24 horas a partir de las 0 horas del martes 12 de junio en la ciudad de León. Este paro será una demostración de la lucha cívica, pacífica y en unidad con lo hermanos y hermanas campesinas, estudiante y población de cada uno de los tranques en Nicaragua, hacemos el llamado a no asistir a los centros laborales, centros de estudios, no comprar combustible y no asistir a centros de recreación, sino estas en el plantón o tranque tu hogar será el bastión de lucha, esta ciudad heroica estará en el paro y de luto fortalecida y unida por la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua, el plantón, las marchas, el tranque y cada acción ciudadana pacífica contribuye al clamor y exigencia del pueblo que se vayan y de que se van, se van”. Dijo Toruño.León ha sido una de las ciudades que ha dicho presente ante la lucha por la justicia y democratización de Nicaragua. El pasado 23 de mayo la población autoconvocada que se encontraba protestando cívicamente a través en los tranques, fueron embestidas por las turbas del gobierno quienes los atacaron con armas de fuego y hasta el día de hoy a nivel nacional se registran ataques en contra de quienes mantienen sus protestas.

