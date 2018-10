AGREDEN A TÍO DE DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL DE MASAYA Y QUEMAN SU NEGOCIO

Brutalmente golpeado en su cabeza quedó el señor Adolfo René Caballero, de 69 años de edad, luego que en la madrugada de este miércoles, turbas orteguistas llegaran al Hotel Masaya para quemarlo. El señor Caballero es tío de Cristhian Fajardo, vicecoordinador del Movimiento 19 de abril de Masaya, y relató como las turbas ingresaron a eso de las 2:45 de la madrugada al hotel de donde fue desalojado a punta de golpes en su cabeza. "Entraron, me sacaron a la fuerza, me botaron y me dieron varios golpes en la cabeza, me gritaban que saliera y yo chorreaba sangre, me salí y yo solo oía que le pegaban pencazos a la puerta y ya por último que echaron gasolina, porque escuché una explosión y miré las llamas", expresó el señor Caballero, quien además agregó que ya se siente bien, y que "la sangre que derramé, no se compara a la que derramó el Señor". Cristhian Fajardo manifestó a 100% Noticias, que su negocio, el Hotel Masaya, fue quemado parcialmente por turbas orteguistas, quienes llegaron ayer a Masaya en varias camionetas, las que hacían rondas por toda la ciudad disparando a quien se encontraran en su paso. "Que el mundo se de cuenta que mi familia encabezó la lista negra aquí en Masaya, ya fueron por mi negocio, tenemos que levantar las trincheras, barricadas, para proteger nuestras vidas, negocios, para proteger de las quemas y saqueos de las turbas orteguistas. A mi y a mi familia no nos van a amedrentar, seguimos en pie de lucha, vamos a luchar hasta que ortega deje el poder y deje el país", manifestó Cristhian Fajardo. Por otro lado agregó que "en Masaya prefieren morir en lucha, por una Nicaragua libre, que vivir bajo el yugo del opresor". La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), confirmó ayer la muerte de seis personas y más de 30 heridos en Masaya.