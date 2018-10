Detienen ilegalmente a jóvenes del Movimiento 19 de abril de Matagalpa

9:58 a.m.

Policía detuvo a los cinco jóvenes cuando ingresaban a Managua para una reunión con los demás movimientos 19 abril

Cinco jóvenes del Movimiento 19 de abril en Matagalpa fueron detenidos ilegalmente por policías cuando circulaban por la entrada de Ciudad Darío. Los nombres de los capturados son: Manuel Eduardo Picado Tijerino (sobrino del Padre Ramiro Tijerino de Matagalpa), Roberto Cruz, Marylin Roquez Ordoñez, Francisco Castro Jarquín y Solange Centeno.

Las personas detenidas fueron trasladadas al Chipote, donde familiares de las víctimas ya se encuentran en el lugar para exigir sus liberaciones. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) le está dando seguimiento a los casos.

"Le habían hecho como una emboscada (a los jóvenes) paramilitares y policías", dijo Jackeline Altamirano, madre de Roberto Cruz. "A él lo acusan de cosas que nada que ver, él venía a una reunión... Matagalpa entera conoce quién es Roberto", agregó.

Roberto Cruz es estudiante de cuarto año de Derecho. No posee antecedentes penales y se caracteriza por buen comportamiento. "Les exijo (a las autoridades) que me entreguen a mi chavalo. Mi hijo no tiene porqué estar detenido, pueden buscar en los antecedentes y él nunca ha estado preso. Exijo justicia para mi hijo y esos cuatro jóvenes que están ahí", dijo entre lágrimas Jackeline.

Los jóvenes del Movimiento 19 de abril en Matagalpa han estado apoyando las marchas cívicas y los tranques de ese lugar.

"Él no es ningún delincuente, él es un estudiante y un muchacho que ha sido criado con buenos valores", dijo por su parte la hermana de Francisco Castro.

CPDH: Actúan como crimen organizado

"Estamos frente a un secuestro y están actuando de una manera de crimen organizado, con armas de alto calibre. Nosotros como CPDH exigimos que de la misma manera que se lo llevaron así mismo los entreguen", dijo la representante de la CPDH.

Los miembros del Movimiento 19 de abril han sido acosados y perseguidos por policía y paramilitares.