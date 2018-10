Padres de niño asesinado denuncian amenazas y ratifican que la Policía fue quien lo mató

El CENIDH, señala que la muerte de Teyler se suma ya a una larga lista de niños y niñas asesinados por el Gobierno de Ortega-Murillo, quienes pasarán a la historia como asesinos de niños.

Los padres del niño Teyler Lorío de 1 años de edad, asesinado por la Policía de un disparo en la cabeza, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) la muerte de su hijo y exigieron justicia.

El CENIDH, señala que la muerte de Teyler se suma ya a una larga lista de niños y niñas asesinados por el Gobierno de Ortega-Murillo, quienes pasarán a la historia como asesinos de niños.

“Esto es una acción criminal, es una acción infame y van a pasar a la historia como asesinos de niños, porque eso es lo que están haciendo, asesinando a niños y niñas. Que quede claro, ¿quién asesinó a Teyler?, fue la Policía, la familia lo está diciendo, eran los únicos que estaban en el lugar, que estaban armados, no había enfrentamientos”, dijo el abogado del CENIDH, Juan Carlos Arce.

Los progenitores de Teyler, Nelson Lorío y Karina Navarrete, relataron cómo sucedieron los hechos la mañana del 23 de junio en Las Américas 1, Managua, cuando se dirigían a casa de la madre de Nelson, junto a su otra hija de 7 años.

“Nosotros íbamos doblando una esquina, no había nadie, dejamos a los policías y paramilitares atrás, cuando doblamos comenzaron los disparos y yo le digo a él (Nelson) es a nosotros, nos están disparando, camina rápido y cuando miramos que mi niño se fue de lado y le salió un chorro de sangre de la cabeza”, relató llorando la madre del menor.

“Yo quiero que la muerte de mi hijo no quede así, él es una criaturita, no logró ni caminar, no logró dar ni un pasito… Mi muchachito de 1 año y dos meses, ¿fue un pecado haber nacido, y dispararle en la cabeza?”, expresó el padre.

Perdió a su hijo el día del padre

Lorío, cuenta que él asistió a la marcha del 30 de mayo, día que el Gobierno envió a masacrar y en la que resultaron 15 asesinados, y presenció cuando a una madre le mataron a su hijo, “me dio pesar esa señora, cómo se le murió el niño el mero 30 de mayo día de las madres y miren lo que me fue a pasar a mí el día del padre, un día antes yo le había dicho a mi niño al oídito ‘qué me vas a dar papa’”, relató entre lágrimas.

“Sospecha de suicidio”

Además, los padres mostraron el documento original que se les fue entregado en el Hospital Alemán Nicaragüense donde indica que la muerte del menor fue un "suicidio", y desmienten la versión de la doctora que en días pasado dijo, que ella no había marcado con una "X" que el menor falleció por "supuesto suicidio".

“En ese dictamen ponen que él se suicida, cosa ilógica, si con costo medio agarraba la pacha… Estoy pidiendo justicia, no quiero que la muerte de mi niño quede en la impunidad, quiero que haya un culpable, como buscan culpables cuando muere un policía”, indicó Nelson.

Amenazas

La familia denuncia también que están recibiendo amenazas de los orteguistas. “Bastantes llamadas raras, disparos en Las Américas, que dejen de acosar. Que pare la represión, que entienda que al pueblo no lo va a domar a punta de armas. Ya no quieren en el poder a este hombre (Ortega)”, expresó el padre.

Juan Carlos Arce, refiere que una vez más, de manera enfática el CENIDH repudia esta atrocidad, “es increíble cómo la señora primera dama Rosario Murillo todos los días habla de la familia, todos los días nos atosiga hablando de la familia, y en este caso el ataque fue a una familia. El planteamiento de suicidio es absurdo y ofensivo para esta familia”, declaró.

Agregó que “en estos tres meses de infamia, de brutalidad no conocemos a ni un policía, parapoliciales, paramilitares que esté judicializado, como CENIDH exigimos justicia”.