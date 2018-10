Embajada americana aconseja a su personal evitar marchas en Nicaragua

La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió un comunicado en el que hace un llamado a su personal de gobierno a evitar todas las marchas, previstas para el 4 y 7 de julio, así como actividades posibles para el 5 y 6 de julio, pues existe la posibilidad de que surjan problemas de violencia y transporte.

La embajada indica a sus ciudadanos supervisar los medios locales, incluidas las redes sociales, para conocer las rutas y horarios planificados de las marchas.

“Actualmente hay marchas potencialmente grandes anunciadas para el 4 y 7 de julio, así como también actividades posibles para el 5 y 6 de julio. Existe la posibilidad de que surjan problemas de violencia y transporte. La Embajada de EEUU. permanecerá cerrada al público desde el 4 de julio hasta el 6 de julio de 2018. La Embajada de EEUU. proporcionará servicios consulares de emergencia limitados solo por teléfono”, explica.

El comunicado explica que la Embajada tiene recursos limitados para ayudar a los ciudadanos estadounidenses afectados por la violencia y alienta a aquellos que temen por su seguridad a abandonar el área de la manera más rápida y segura posible.

Hasta nuevo aviso:

Los ciudadanos de EEUU. que necesiten pasaportes de emergencia (solo para viajes inminentes) pueden visitar la Embajada entre las 7:30 a.m. y 10:00 a.m. de lunes a viernes, cuando la Embajada no ha anunciado un cierre.

La Embajada de Managua ya no brinda servicios de visa de no inmigrante o inmigrante de rutina. La Embajada de Managua no puede proporcionar servicios para solicitudes de visas de inmigrantes que aún no se han presentado, aprobado ni enviado a la Embajada de Managua para el procesamiento de visas, y actualmente no acepta nuevos visados ​​de visa de inmigrante del Centro Nacional de Visas. Del mismo modo, a menos que los solicitantes de visa de no inmigrante cumplan con los requisitos de cita acelerada muy estrictos (emergencias médicas de vida o muerte), no podrán tener entrevistas en Managua en el futuro previsible. Se puede obtener información adicional sobre dónde solicitar las visas de no inmigrante en http://www.ustraveldocs.com, y los solicitantes con casos pendientes de visa de inmigrante pueden comunicarse con el Centro Nacional de Visas para averiguar si hay otras opciones disponibles. Las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el estado de nuestra operación de visa están disponibles en https://ni.usembassy.gov.

Acciones a tomar:

Si te sientes inseguro, haz los arreglos para salir del país; vuelos comerciales están disponibles. No hay planes para una evacuación asistida por el gobierno de EE. UU.

Tenga precaución si inesperadamente cerca de grandes reuniones o protestas.

Evita las áreas de demostración. Monitoree los medios locales para información sobre rutas. 100% Noticias (conocido también como Canal 15 o Canal 63 por cable) y Radio Corporación ofrecen cobertura de noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

No participes en demostraciones. Los extranjeros, incluidos los ciudadanos de doble nacionalidad de los EEUU., pueden arriesgarse a ser arrestados o expulsados ​​si participan en las protestas.

No intente conducir a través de grupos grandes y/o barricadas encontradas en la calle.

Restrinja viajes innecesarios.

Permanezca en el interior después del anochecer. La violencia aumenta después del atardecer.

Si está seguro, informe regularmente a su familia y amigos en los Estados Unidos. La Embajada está recibiendo una gran cantidad de llamadas relacionadas con el bienestar de las personas.

Mantenga suministros adecuados de efectivo, alimentos, agua potable y combustible si se refugia en el lugar.