Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Nicaragua

El Departamento de Estados Unidos a través de un comunicado aconsejó a sus ciudadanos a que reconsideren su viaje hacia Nicaragua, debido a la delincuencia, disturbios civiles y la limitada disponibilidad de atención médica.

Este es el comunicado íntegro:

El 6 de julio de 2018, el gobierno deEstados Unidos ordenó la salida depersonal que no era de emergencia. La Embajada de los Estados Unidos permanece abierta para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses.



Fuerzas paramilitares fuertemente armadas, controladas por el gobierno y vestidas de civil, a veces centenares, operan en gran parte del país, incluida Managua. A menudo se encuentran envehículos que no tienen matrícula, y pueden ser escoltados por fuerzas policiales uniformadas. Estos grupos están atacando bloqueos, secuestrandoy deteniendo a individuos, apoderándose de tierras de propiedad privada y cometiendo otros delitos.



Las marchas y manifestaciones están muy extendidas y ocurren a diario sin previo aviso. Las fuerzas controladas por el Gobierno han atacado a manifestantes pacíficos, lo que ha causado un número considerable de muertos y heridos. Los saqueos, el vandalismo y los incendios provocados suelen producirse durante los disturbios, incluso en las zonas turísticas. Las autoridades del gobierno detienen a los manifestantes y algunas personas han desaparecido. Los grupos de derechos humanos han documentado denuncias creíbles detortura de detenidos.



El bloqueo de carreteras, incluso en Managua y otras ciudades importantes, puede limitar la disponibilidad de alimentos y combustible. Los bloqueos también pueden limitar el acceso al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. Los criminales están a cargo de algunos de los controles de carretera.



Los hospitales de todo el país están inundados de víctimas de la violencia y carecen de capacidad para responder aotras emergencias. Otros hospitales han negado tratamiento a personas heridas en protestas.



Los delitos violentos, como las agresiones sexuales y los robos a mano armada, son comunes y han aumentado a medida que las fuerzas de seguridad se concentran en los disturbios civiles. La presencia policial y la respuesta de emergencia son extremadamente limitadas.



La Embajada de los Estados Unidos en Managua está limitada en la asistencia que puede proporcionar. El personal del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua debe permanecer en sus hogares y evitar viajes innecesarios entre el atardecer y el amanecer. En Managua, deben evitar la Rotonda Metrocentro, la Rotonda Universitaria ylos alrededores de las universidades, particularmente la UNAN.



El personal del gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido el uso de autobuses públicos y mototaxis y elingreso al Mercado Oriental en Managua y clubes de caballeros en todo el país debido a la delincuencia.



El personal del gobierno de EstadosUnidos puede imponer restricciones adicionales a los movimientos en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias locales y las condiciones de seguridad, que pueden cambiar repentinamente.



Si decide viajar a Nicaragua: