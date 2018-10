Hermano de Silvio Báez sobre agresión a obispos: “Estas escenas vergonzosas es filibusterismo moderno”

Luis Felipe Báez, hermano de monseñor Silvio Báez, condenó la agresión hacia su hermano y obispos y expresó que lo que se vive en Nicaragua es una humillación a la “dignidad del nicaragüense” y lo cataloga como “filibusterismo moderno”.

“Daniel Ortega, hoy te equivocaste porque el pueblo de Nicaragua está más decidido que nunca alzar su dignidad contra vos”, enfatizó Luis Felipe.

Este es el error más grande que has cometido en toda tu vida", enfatizó.

En su mensaje, de más de cinco minutos, Báez también llamó a la no violencia por parte del pueblo nicaragüense: “Hago un llamado a no escalar la violencia que ya ha iniciado el dictador”.

Báez también dio el "benificio de la duda" a Ortega sobre si él dio la orden a la agresión, "y si no lo planeaste creo que has demostrado que ya no controlás a estas hordas represivas de tu gente, ya no gobernás ni a tus propios criminales".