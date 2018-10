Ortega se niega a adelantar elecciones

Ortega, que lleva desde el 2007 en el poder y acaba su mandato en el 2022, también descartó el sábado, las elecciones anticipadas como pide el pueblo de Nicaragua.

Durante la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada a la crisis que vive Nicaragua, el Canciller de la República Denis Moncada aseguró que el gobierno de Daniel Ortega no se puede cambiar “de la noche a la mañana”, con lo que confirmó que Ortega se niega a adelantar las elecciones.

Ortega, que lleva desde el 2007 en el poder y acaba su mandato en el 2022, también descartó el sábado, las elecciones anticipadas como pide el pueblo de Nicaragua.

Moncada, expresó que el gobierno de Ortega es víctima de un golpe de estado y califica de terrorista a quienes protestan. “El gobierno continuará cumpliendo los compromisos del Estado en materia de derechos humanos... contribuyendo a restaurar la seguridad”.

Agregó que “cualquier ruta pasa por la Constitución, no se puede cambiar gobierno ipso facto de la noche a la mañana, hoy mismo, planteando rupturas del orden constitucional”.

Moncada acusó a países extranjeros de financiar y apoyar a grupos de oposición de querer “romper con un gobierno legalmente constituido como es el gobierno del presidente Daniel Ortega”.

Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), mencionó que propuso a Ortega la realización de elecciones anticipadas como medida urgente para salir de la crisis que vive Nicaragua.

“La OEA se compromete a trabajar con gobierno para que Nicaragua tenga un proceso electoral limpio y transparente. La semana pasada una delegación de la OEA estuvo en el país para avanzar en estas tareas. La Secretaría General sigue considerando que la realización de elecciones es el mejor instrumento para resolver la polarización y violencia que sufre el país. La represión significa más pobreza, menos derechos, menos libertad. La sana competencia democrática debe darse en un marco de elecciones justas y transparentes. Es hora de recibir respuesta por parte del gobierno y los actores nicaragüenses. Necesitamos respuesta urgente, sin respuesta no habrá solución democrática, si no se verá correr más sangre en el país”, dijo Almagro.

“Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua. Nosotros propusimos la realización de elecciones anticipadas en un proceso limpio y transparente, no fuimos atendidos al principio por unos y ahora por otros tampoco, por proponer elecciones fuimos acusados de complicidad. Nuestra propuesta fue considerada blanda por aquellos que creían tener la fuerza controlada, hoy el gobierno no tiene interés, graves errores que han cobrado la muerte de más personas. La única forma de resolver esto es con elecciones anticipadas transparentes. Insistimos que el pueblo mida sus posiciones en las urnas y no con las armas”, agregó Almagro.