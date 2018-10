“Comandante Macha” denuncia agresión contra su mamá por parte de policías

Nahomy Urbina de 21 años, mejor conocida como la “Comandante Macha”, denunció que ayer miércoles, policías llegaron a su casa en Diriamba, Carazo, sin orden de cateo a buscarla y golpearon a su mamá.

“El día de hoy (ayer) agredieron a mi mamá, entraron a mi casa, se llevaron pertenencias mías, se llevaron el teléfono de mi mamá y la golpearon, y la amenazaron, le dijeron que si ella sabía de mi paradero que lo dijera y si no que se contactara conmigo y yo me entregara, sino se las iban a llevar y las iban a matar a mi abuelita una señora de 80 años y a mi mamá que va para los 50 años, eso no es justo. Necesitamos ayuda, nos están matando, han matado a mis amigos, los están sacando de las casas, los están matando en frente de su familia”, denunció Nahomy.

La “Comandante Macha”, quien se encontraba en el tranque del Colegio San José de Jinotepe, junto a otros manifestantes, actualmente se ha resguardado en otros lugares ante la cacería de la Policía y paramilitares del Gobierno.

“No crean que, con que nosotros salimos huyendo a las familias no les va a pasar nada. Quiero que la gente sepa que ese dolor de perder a alguien cercano o alguien que está en esta lucha duele, duele horrible y más cuando lo tenés en frente y no podés hacer nada, es una impotencia horrible (…) Yo me voy a entregar si así dejan en paz a mis amigos y dejan en paz a mi familia. Necesito que la gente haga sus denuncias, que no tengan miedo. Esta lucha no se ha acabado, yo siempre estoy en pie de lucha”, expresó la joven.

“Necesito que la gente sepa todo lo que nos está pasando, nos están matando, nos están sacando de nuestras casas, están haciendo que huyamos, que estemos lejos de nuestras familias, de nuestros hogares. Nos están tratando como delincuentes por el simple hecho de estar con una lucha justa”, agregó.

La “Comandante Macha”, además de luchar por su país, también lucha contra el cáncer linfático, el que le fue diagnosticado en diciembre del año pasado.