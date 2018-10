Liberan a conductor de 100% Noticias

William Rafael Toruño Molina, de 30 años, fue liberado esta mañana, luego que la noche de ayer miércoles, fuera secuestrado por la Policía Nacional, cuando este realizaba uno de los recorridos nocturnos del canal 100% Noticias.

Toruño estuvo retenido en la estación policial del distrito Cuatro, Ajax Delgado, donde la Comisionada Telma Collado, jefa de ese distrito prometió dejarlo libre, además del vehículo de la empresa.

La jefa policial argumentó que William al momento de su detención no portaba identificación y que se requería un documento para corroborar su identidad.

Al respecto de esta acción policial, Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que “traerlo a una estación policial es una actuación extrema… Es una acción dirigida para tratar de perjudicarlo, el objetivo de tenerlo aquí es amedrentar al gremio de trabajadores de la comunicación que no son oficialistas”, pues “la policía tiene nuestros datos, ellos tienen manera de corroborar eso, simplemente ingresan al sistema, acceden al padrón electoral y se dan cuenta de todos sus datos, es innecesario que esté detenido, es una detención ilegal”, comentó Cuevas.

Por su parte, William relató que al ser detenido por oficiales de la policía encapuchados le requisaron el carro y decidieron trasladarlo a la estación policial para descartar que el vehículo fuera robado.

“Yo no andaba licencia, no andaba cédula, ellos empezaron a requisar y luego ellos me dijeron que tenían que trasladarme argumentando que tenían que hacer un proceso de investigación por lo que yo no andaba ningún documento y ellos creían que yo había robado el vehículo”, contó el joven.

Cabe destacar que William no porta documentos de identidad, pues el pasado 19 de junio fue uno de las víctimas, junto con la periodista Leticia Gaitán, del robo que realizara la policía al equipo de 100% Noticias. En ese momento, paramilitares y policías intimidaron, encañonaron y amenazaron al equipo que daba cobertura al "plan limpieza". La policía se llevó las pertenencias y documentos personales de William Toruño. Los hechos ocurrieron cuando se encontraban cerca de la rotonda Jean Paul Genie, para dirigirse hacia Ticuantepe.