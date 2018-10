Poetas y artistas leoneses denuncian amenazas por grupos afines al gobierno

Poetas y artistas leoneses denunciaron las amenazas que han recibido por el simple hecho de participar y apoyar las actividades Azul y Blanco.

El reconocido dramaturgo y actor de teatro Mick Rolling Sarria de trayectoria nacional e internacional, dice que recientemente lo han acusado de delincuente, donde han creado perfiles falsos.

“Estamos expuestos, nunca hemos estado involucrados en asuntos de política, somos artistas independientes, sé que esta campaña de criminalizar lo que nosotros expresamos, son asuntos también personales, son personas que nos conocen, artistas desgraciadamente, son artistas mediocres que están exponiéndonos al peligro y entonces cobardemente hacen esos perfiles, nos tiran en fotografías en SE BUSCA, circulados por la Policía”, denunció Sarria.

Mick, agregó que realizarán próximamente la obra “Bacanal en El Chipote” construido alrededor de la crisis que sufre el país.

“No nos vamos a detener, y he terminado de escribir un guión que está construido a raíz de esta crisis se llama Bacanal en El Chipote y ese estreno teatral viene y no me voy a retractar, esta obra la presentaré a nivel nacional e internacional”, detalló.

Asimismo, Esthela Calderón, promotora de cultura y poetiza en la ciudad universitaria, asegura estar siendo asediada por artistas conocidos, que recolectan nombres para montar una campaña en redes sociales para desprestigiar a artistas independientes.

“Se me acusa que yo tengo en mi casa un buzón de armas y morteros, y es falso. Ayudé a los jóvenes en los tranques con refrigerios y comidas… es mi dinero, es mi decisión y no es un delito”, afirmó la literaria leonesa.

“Me han amenazado a mí y a mi hijo, la casa de mi mamá dijo que la iba a quemar”, informó Calderón.

“Estoy en un juego cruzado, por un lado soy hermana del ex alcalde Sandinista Manuel Calderón, por otro soy una persona libre de pensamiento e independiente, lo que he logrado ha sido por becas que he ganado con mi intelecto, nunca he participado en cargo políticos, denuncio arbitrariedades, es mi derecho. La casa de mi madre ha sido objeto de amenazas de quemarla, mi hijo ha recibido amenazas de muertes, no me gusta que involucren a mi familia", agregó Calderón.