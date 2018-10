Embajador Carlos Trujillo critica el apoyo del Gobierno de Nicaragua a paramilitares

Luego que un video circulara en las redes sociales donde evidencia el abuso de violencia de parte de paramilitares del Gobierno de Nicaragua, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, criticó que el Estado siga negando la violación de los derechos humanos.

Government supported Paramilitary group celebrating their crimes against humanity. How can the Goverment of Nicaragua continue to deny responsibility for the massive violations of human rights, when they control the paramilitaries? Justice will be served. #sosNicaragua https://t.co/EfSVSshgtV