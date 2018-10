El relato de un joven torturado por paramilitares del Gobierno de Daniel Ortega

Marco Novoa, de 25 años, es el estudiante que sobrevivió a ocho días de tortura y cautiverio.

"Quiero jugar con vos. Vamos a jugar la ruleta rusa. Me la apuntaban (la pistola) en la cabeza y me hacían el clic y yo ya pensaba que me iba a morir”, expresó Marco Novoa, de 25 años, un nicaragüense que sobrevivió a ocho días de tortura y cautiverio.

Novoa, quien tuvo que huir a los Estados Unidos por motivos de seguridad, brindó una entrevista a la cadena Telemundo donde relató su sufrimiento. “No puedo olvidar eso porque es parte de mi vida”.

El pasado 24 de mayo, Marco Novoa, un joven crítico del Gobierno, fue llevado con engaños a una casa en las afueras de Managua. Desde ese momento inició su pesadilla. “Me dieron en el estómago varias veces, me dieron en los testículos”, contó.

Durante esos ochos días, Novoa permaneció encapuchado. “El torturador me dijo ‘yo te voy a dar algo para que te acordés el resto de tu vida, si salís de aquí’, y me metieron un mortero en el trasero y me patearon el mortero adentro hasta que yo sangraba”.

Novoa confesó que los agresores le exigieron aprenderse varios “guiones” donde aceptaba su culpabilidad. “Me tomaron videos, me aprendí bastantes guiones… salí culpándome a mí y siendo parte de una organización”, relató.

“Me quitaron mi dignidad mi humanidad, pero mi corazón está más fuerte que antes”, concluyó.