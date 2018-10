Este miércoles la OEA votará por una resolución que condene a Ortega

Esta mañana en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizará una reunión extraordinaria, en la cual se votará por la aprobación de una resolución condenando la violencia y el genocidio de Daniel Ortega en Nicaragua.

Según el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, la aprobación de esta resolución mostrará la solidaridad del organismo con el pueblo nicaragüense que sufre desde hace tres meses, una grave violación a los derechos humanos.

The OAS will vote on a resolution condemning the Ortega lead violence and genocide in Nicaragua. His actions will only lead to futher isolation and sanctions. The passage of today’s OAS resolution will show that we stand in solidarity with the Nicaraguan people. #SosNicaragua