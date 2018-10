OEA condena a gobierno sandinista por masacre y exige la eliminación de paramilitares

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inició la sesión extraordinaria en la que votará por la aprobación de una resolución condenando la violencia en Nicaragua.

2:52 p.m. Finaliza la sesión y aplauden.

2:35 p.m. El embajador de Colombia responde a insultos de Moncada. “Por haber vivido un conflicto durante tantos años, por haber tenido de enfrentar a la violencia, tengo la responsabilidad y autoridad plena para referirme a los hechos que hemos tratado. No me pida, señor Canciller, guardar silencio. Jamás podríamos guardar silencio, porque no estamos de acuerdo con los silencios cómplices. Hemos alzado las voces para denunciar actos de brutalidad” e insiste en que se desmantelen los grupos parapoliciales.

2:30 p.m. Canciller Moncada: “Rechaza los señalamientos en este consejo de supuestas responsabilidades de actos que no ha cometido el gobierno de Nicaragua, aquí hay confabulación, conspiraciones y actuación de organismos criminales e internacionales insertados en el país, que han hecho operaciones con armas queriendo hacer parecer, son cometidos por las instituciones del estado de Nicaragua. Hemos tenido una policía ejemplo en América”.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA SITUACIÓN EN NICARAGUA

(Presentado por las Delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

TENIENDO EN CUENTA los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de los cuales Nicaragua es Estado parte;

REAFIRMANDO la declaración AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18) aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2018;

TOMANDO NOTA de la Declaración Especial sobre Nicaragua, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del 30 de junio de 2018;

OBSERVANDO con gran preocupación la situación confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe final sobre su visita a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo de 2018, titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, presentado al Consejo Permanente el 22 de junio y el 11 de julio de 2018,

RESUELVE:

Reiterar su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH, y alentar a que se proceda a identificar a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales.

Condenar, asimismo, los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes pacíficos.

Urgir al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional, como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia en ese país.

Exhortar al Gobierno de Nicaragua a que considere todas las opciones para lograr este objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional.

Apoyar al recientemente establecido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país, como lo documentó la CIDH, así como al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por la Secretaría General de la OEA, y urgir al gobierno de Nicaragua que brinde las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus tareas.

Reiterar la disposición del Consejo Permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime apropiados, en búsqueda de una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua, de conformidad con la normativa de la Organización.

Invitar a la CIDH a que continúe manteniendo informado al Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los mecanismos específicamente establecidos por la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH.

Reitera decididamente su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad.

12:54 p.m. Presidenta invita a los países a votar sobre la resolución que presentó Nicaragua.

12:46 p.m. Canciller Moncada lee la propuesta de resolución de Nicaragua.

12:42: p.m. La resolución es aprobada luego de que 21 países votaran a favor.

12:38 p.m. Finaliza la presentación de los dos videos y se procede a la votación por la resolución "Situación de Nicaragua".

12:23 p.m. La presidenta del consejo acepta presentar el video propuesto por Nicaragua. Estados Unidos decide presentar también un video.

12:13 p.m. Canciller Moncada “Si se aprueba ese proyecto de resolución que el departamento de Estados Unidos repitiendo su vieja historia injerencista en Nicaragua, señalando acusaciones injustas, el consejo permanente está cometiendo una injustica y un desacierto político y diplomático. Dejamos claro que desconoceremos cualquier resolución condenatoria contra el gobierno de Nicaragua, por ser ilegal, ilegítima e injusta".

11:56 a.m: Canciller Moncada insiste en presentar el proyecto de video en la sesión de la OEA.

11: 46 a.m. Se retoma de nuevo la asamblea.

11:20 a.m La presidencia del consejo da 15 minutos para que los estados que no conocen la enmienda presentada por Bolivia, lo lean y luego se empieza la votación.

11:19 a.m. El Salvador pide tiempo para que los países que no recibieron la enmieda, revisen los detalles y posterior voten.



11:18 a.m Inicia el proceso de votación de si aceptar las propuestas de Bolivia. Jamaica no vota porque no conoce los detalles de esa enmienda.

11:11 a.m. La presidenta del consejo invita a proceder a la votación de las enmiendas de Bolivia. El embajador de Boliva, dice que es inaceptable que no haya una voluntad de dialogo y dice que la indiferencia le está haciendo daño a su estado y se retira de la sala.

11:05 a.m. Venezuela considera que la votación no puede darse porque cuando cuatro delegaciones no conocen los detalles de la enmiendas.

11:00 a.m. Canciller de Nicaragua: "No es correcto someter a votación el que no ha sido conocimiento de algunas delegaciones, no se puede imponer, aquí es prudente no aparecer al consejo como que de un bloque de países han tomado una decisión previa sobre un documento y se trata en imponer sin tomar en cuenta la opiniones los demás estados".

10:55 a.m. Votación con respeto a las enmiendas presentada por Bolivia. Canciller Moncada pide la palabra y solicita presentar un video de 10 minutos.

10:50 a.m. Venezuela: "Este es un órgano que es político en la organización y aquí la idea es lograr los documentos por consenso, no es posible que se nos trate de imponer un documento, sin ni siquiera nos da tiempo de negociar, si queremos ayudar a Nicaragua, demos la oportunidad y sentémonos todos para lograr un documento de consenso".

10:44 a.m. Perú: "Hay un proyecto de resolución que está sometido a consideración y aprobación en la sesión, y por eso reitera Perú a proceder de acuerdo a lo que establece el reglamento".

10: 41 a.m. Argentina: "Estoy atónita, ante los graves acontecimientos nos ocupe más el tema de procedimento que el tema de fondo".

10:26 a.m: El canciller Denis Moncada, lee la resolución.

10:25 a.m. Presidenta del Consejo Permanente deja que el canciller Moncada lea la resolución del gobierno de Ortega.

10:16 a.m. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, insiste en que la presidencia y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, no le permiten hablar. "Si hubiera buena fe, buena intención no estaríamos en esta discusión de procedimiento, porque se supone que el interés es analizar una situación que preocupa al hemisferio de lo que está ocurriendo en Nicaragua y lo que ocurre en Nicaragua es un golpe de estado, una ruptura constitucional, un intento de cambio de gobierno legítimo y actuación de grupos criminales", dijo Moncada.

9:44 a.m. Costa Rica califica de preocupante la posición de Nicaragua. “Nadie le está coartando su libertad de expresión al gobierno de Nicaragua”, dice la embajadora.

9:40 a.m. El representante de Canadá pide respeto para el reglamento, que implica la aprobación del orden del día. El embajador Trujillo respalda la posición anterior.

9:38 a.m. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, solicita que se apruebe el orden del día.

9:32 a.m. El canciller Denis Moncada insiste en leer una resolución por parte del Gobierno orteguista, el que dice que no está reflejado en el orden del día.

Países participantes piden que se apruebe el orden del día, mientras Moncada insiste leer.

