Mike Pence insta a la OEA condenar abusos contra derechos humanos de los nicaragüenses

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence expresó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que “no se puede tolerar la violencia patrocinada por el estado contra estudiantes pacíficos, líderes de la iglesia, periodistas y líderes cívicos en Nicaragua”.

Pence instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a condenar estos abusos contra los derechos humanos en la sesión que se realiza en este momento en Washington.

State-sponsored violence against peaceful students, church leaders, journalists & civic leaders in #Nicaragua cannot be tolerated. We urge @OAS_official to condemn these human rights abuses today. Ortega's repression MUST END & the will of the people MUST BE HEARD. #SOSNicaragua