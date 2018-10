EEUU presiona para aplicar más sanciones al régimen Ortega Murillo

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que presionará para que se apliquen sanciones por los abusos de derechos humanos, asesinatos y secuestros por parte de los Ortega Murillo en Nicaragua.

Rubio agrega que “las consecuencias reales deben seguirse”. Asimismo, buscará sanciones financieras directas contra cualquier líder militar que participe en estos crímenes.

The Ortega/Murillo human rights abuses,murders & kidnappings continue in #Nicaragua. Now real consequences must follow. I will be pushing for Global Magnitsky sanctions on those responsible & direct financial sanctions against any military leader who participates in these crimes.