Iglesia Católica realiza jornada de ayuno y oración por Nicaragua

La jornada de ayuno se repetirá el próximo 27 de julio y los días 3 y 10 de agosto.

La Iglesia Católica de Nicaragua inició hoy una jornada de ayuno y oración por Nicaragua, para combatir el espíritu del mal que hay en el país, según el Episcopado, que fue tildado ayer como "golpistas" por Daniel Ortega.

Les invito a todos a vivir este día de ayuno y de oración por Nicaragua, con el corazón libre de amarguras y sin resentimientos, orando personalmente y en familia, con una confianza infinita en el amor de Dios que libera del mal. ¡Dios bendiga a Nicaragua! pic.twitter.com/zv1XGrbSS2

— Silvio José Báez (@silviojbaez) 20 de julio de 2018

Este viernes, en templos católicos del país se rezará la “oración de exorcismo a San Miguel Arcángel”, en la que los obispos han instado "especialmente a los policías, militares y demás empleados públicos" que apoyan la violencia contra los nicaragüenses por orden del Gobierno, a reflexionar sobre la "grave y urgente" situación del país y a tomar las decisiones "que su conciencia les dicte y se comprometan a defender la vida, la verdad y la justicia".

“A las ofensas respondemos con espíritu de oración”, dijo el sacerdote Leonel Alfaro, vicario de Catedral de Managua.

“Lo decían los Obispos, nosotros no luchamos sangre contra sangre, sino contra potestad de principados que van más allá, son fuerzas espirituales que quieren boicotear el deseo que tiene uno, el país, el deseo que tiene cada nicaragüense y el deseo que han expresado los Obispos de tener un país cargado de libertad y edificado en la democracia y en la justicia”, expresó Alfaro.

La feligresía y población en general se unió a esta jornada de ayuno y oración por el país.

“La actividad partidaria que tuvo el gobierno ayer, fue irrespetuosa para la iglesia. Yo no soy católica, soy evangélica sin embargo me he unido a este llamado de oración por Nicaragua. Ayer en ese discurso, fue confrontativo, de amenaza contra los Obispos”, dijo una ciudadana.

“Nosotros pedimos con mucho amor. Con mucha fe que todo esto cese porque todos somos hijos de Dios, todos somos humanos y no merecemos morir, ni que nos persigan y nos hagan daño como que fuésemos unos delincuentes”, comentó una joven.

“Estamos orando y rogando por Nicaragua, para que se restituya la paz, tanto de un lado como del otro, rogamos por nuestros Obispos y por la Iglesia, para que todos los atropellos y violencia que ha habido en nuestro país sea quebrantada por el Señor”, señaló una pobladora.

