EEUU anuncia 1.5 millones de dólares para la democracia en Nicaragua

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció este viernes una ayuda adicional de 1.5 millones de dólares para apoyar la libertad y democracia en Nicaragua.

El administrador de la USAID, Mark Green, se reunió con representantes de las comunidades de inmigrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba en Miami, y decidió autorizar esta ayuda para contribuir al desarrollo de nuestro país y Venezuela para "un hemisferio occidental más próspero, seguro y libre".

USAID señala que los 1.5 millones de dólares son “para continuar nuestro apoyo a la libertad y la democracia en Nicaragua. Estados Unidos continúa apoyando la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, y somos un salvavidas crítico para las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los líderes emergentes y los medios independientes que están actualmente bajo la amenaza del régimen de Ortega”.

While meeting with members of the local Nicaraguan, Venezuelan & Cuban communities in Miami today, I announced the US intends to provide an additional $6.5 million in development assistance to support a more prosperous, safe, and free Western Hemisphere https://t.co/VNQBprE5h7