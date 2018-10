Cadena Fox News anuncia entrevista con Daniel Ortega

La cadena estadounidense Fox News anunció una entrevista con Daniel Ortega esta noche, donde contestará sobre la utilización de las tropas paramilitares para reprimir las protestas y la matanza a los nicaragüenses.

TUNE IN: Nicaraguan President Daniel Ortega joins @BretBaier in an EXCLUSIVE interview tonight on @SpecialReport at 6p ET on Fox News Channel. pic.twitter.com/TeCLoE0nM6 — Fox News (@FoxNews) 23 de julio de 2018

El jefe de Política de Fox News Bret Baier realizó esta entrevista exclusiva que es pre-grabada y será transmitida a las 6:00 pm (hora local).

Tonight on @SpecialReport —an exclusive interview w/the President of Nicaragua, Daniel Ortega -accused of using paramilitary troops to put down protests -killing citizens #Nicaragua Tonight at 6pmET pic.twitter.com/6J77aWaTnZ

— Bret Baier (@BretBaier) 23 de julio de 2018

En once años de gobierno, Ortega no ha brindado entrevistas, ni conferencias de prensa a los medios nacionales e internacionales.