Ortega no acepta elecciones adelantadas y niega que gobierno controle a paramilitares

Daniel Ortega en entrevista para Fox News, manifestó que su período como presidente finaliza en 2021.

En exclusiva para Fox News, un canal estadounidense, Daniel Ortega respondió a las preguntas de una manera descarada. Negó que las marchas de los autoconvocados hayan sido atacadas, asimismo dijo que no se ha negado atención hospitalaria a los manifestantes, tampoco los sacerdotes han sido agredidos y para colmo, los grupos paramilitares no son pagados por su gobierno y no acepta adelantar elecciones.

La entrevista no fue en vivo, sino pregrabada, según el presentador Bret Baier, quien lo confirmó vía Twitter. Ortega brindó la entrevista desde Managua, en un fondo donde insólitamente no estaba la bandera rojinegra, sino solo la azul y blanco, que ha sido manchada de sangre desde hace tres meses.

La conversación inició cuando se le preguntó a Ortega ¿Por qué hay fuerzas paramilitares en contra de los que protestan en contra de su gobierno? a lo que dijo: "Tenemos una semana que han cesado los disturbios. Lo que hay es una normalización y actividades de manifestaciones tanto en contra como a favor del gobierno. Primero fue una pequeña manifestación, luego fueron ataques armados (...) han lanzado estos ataques en contra de las instituciones del estado y en contra de las familias sandinistas", dijo Ortega.

Además, continuó diciendo que "Ninguna de las manifestaciones pacíficas, han sido atacada, porque los choques se han presentado en horas de la noche, cuando no hay manifestaciones, y han sido choques por estos grupos paramilitares, que son grupos adversos al gobierno que se dedican a destruir".

Según la entrevista que realizó Ortega y que es la primera que brinda desde que iniciaron las manifestaciones, los ataques son financiados por organismos estadounidenses y de diferentes agencias, para asesinar decenas de policías.

Asimismo, expresó que su gobierno no tiene problemas con la Iglesia Católica y que "ningún sacerdote puede decir que ha sido atacado por el gobierno".

Al parecer a Ortega ya se le olvidó que sus simpatizantes agredieron en la Basílica de Diriamba, al Nuncio apostólico y al obispo, Silvio Báez, y desconoció los comentarios despectivos que dirigió en contra de los Obispos de la Conferencia Episcopal, cuando los catalogó como "golpistas" en el acto del pasado 19 de julio.

De la forma más hipócrita, Ortega aseguró que es falso que "en los hospitales se ha negado la atención a los manifestantes. Aquí hay una campaña de mentiras terribles, para tratar de dañar la imagen de Nicaragua y del gobierno, para luego aplicar acciones que han venido haciendo los Estados Unidos a lo largo de la historia", dijo.

Al cuestionarle que los manifestantes en las calles le dicen que Ortega y Somoza son la misma cosa. ¿Considera dejar el poder? Ortega respondió: "Hay periodos electorales que tienen su límite y aquí estamos en un período que termina en el año 2021, el pueblo va a decidir quién asumiría en el 2021, a través de los votos.

Y la pregunta clave, si aceptaría elecciones, Ortega solo se limitó a decir que "este tema de adelantar las elecciones lo he escuchado. Yo no he manifestado que las elecciones deben adelantarse, porque sería una inestabilidad y peor ahorita en estas condiciones".