Expresidentes de Iberoamérica preocupados por las atrocidades que ocurren en Nicaragua

Los expresidentes de Iberoamérica hicieron un llamado a la comunidad internacional a actuar y condenar “todos los actos de violencia, represión, violación de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua”.

La declaratoria firmada por 20 expresidentes, incluido el exmandatario nicaragüense Enrique Bolaños, también condena “los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional y que urge de su gobierno, al efecto, aceptar un calendario electoral que resuelva dicha situación y contribuya a la paz”.

Los ex mandatarios advierten que los gobiernos de Nicaragua y también de Venezuela, “así como votan en contra de la resolución adoptada por la OEA, (y) acusan ambos ser víctimas de la violación del principio de No injerencia en sus asuntos internos por quienes denuncian sus violaciones graves de derechos humanos. Por lo que enfáticamente afirmamos que siendo los derechos humanos límites al poder de todo Estado ningún gobierno puede invocar a la soberanía y la No intervención para violarlos o impedir su protección internacional”.

Finalmente, expresan su preocupación por el silencio de algunos actores fundamentales de la opinión mundial, como el Estado Vaticano y el Gobierno de España ante las atrocidades que ocurren en Nicaragua a manos del gobierno dictador.