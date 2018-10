Vicepresidente de EEUU: “Ortega no engaña a nadie y no cambia nada”

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos se pronunció a la entrevista que brindó Daniel Ortega a la cadena estadounidense Fox News, expresando que con su propaganda “no engaña a nadie y no cambia nada”.

Pence tuiteó que la violencia patrocinada por el estado en Nicaragua es innegable. Que hay más de 350 muertos a manos del régimen.

Agrega que “Estados Unidos insta al Gobierno de Ortega a poner fin a la violencia y a celebrar elecciones anticipadas — ¡el mundo está observando!”.

State-sponsored violence in Nicaragua is undeniable. Ortega’s propaganda fools no one and changes nothing. 350+ dead at the hands of the regime. The US calls on the Ortega government to end the violence NOW and hold early elections—the world is watching! https://t.co/jvNCznmfE5